صور- الجيزة : غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب نقل الملك خوفو

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إن خط السير يبدأ من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوى الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام مرورًا بميدان الرماية، وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وصولًا حتى المتحف المصرى الكبير، حيث ستقام هذه الاحتفالية ابتداءً من الساعة 6 مساءً حتى الانتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية صباح يوم السبت.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الآتية:

1 - طريق الفيوم الصحراوى فى الاتجاهين بدايه من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية.

2- طريق القاهرة إسكندريه الصحراوى فى الاتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائرى.

3 - مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار - شارع الأهرام - شارع الملك فيصل.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين

التحويلة المرورية الأولى :-

حركه المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية، وشارع الأهرام، وشارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهه لبوابة خفرع بحدائق الأهرام "موقع الغلق" والعودة بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات، ثم الصعود أعلى الطريق الدائرى والنزول عن طريق منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدى إلى محور اللبينى وصولًا لشارعى الأهرام والملك فيصل.

التحويلة المرورية الثانية:

فهى لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية، وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل يتم الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والوراق، ثم النزول مرة أخرى عن طريق منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدى إلى محور اللبينى وصولا لشارعى الأهرام الملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التى ترغب بالسير اتجاه مناطق مدينة حدائق الأهرام وطريق الفيوم ومدينة الضباط بالرماية، وطريق الواحات فسوف يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازى المتفرع من طريق إسكندرية الصحراوى قبل مطلع الطريق الدائرى المشار إليه مباشرة ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق الواحات، ومناطق 6 أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوى ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

التحويلة المرورية الثالثة

تكون لحركة المركبات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل، وكفره نصار وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوى، وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى ومناطق مدينة حدائق الأهرام، ومدينة الضباط، ومدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسة ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائرى ثم الصعود أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى طريق الواحات، ثم السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوى، ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

أما عن حركة المركبات التى ترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائرى من المطلع سالف الذكر النزول مره أخرى بمنزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى.

وذكرت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرورالجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلى المشار إليها، وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفه الذكر لتيسير الحركة المرورية، وكذا تجهيز ووضع كل المساعدات الفنية، ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكبارى والمحاور المشار إليها من حيث "طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط" لإرشاد قائدى المركبات وضمان أمن وسلامه المواطنين.