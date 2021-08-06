فيديوجراف- إجراءات وشروط وتيسيرات إحلال السيارات القديمة

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" شروط المبادرة والتى تأتى أبرزها، أن يكون المتقدم مصرى الجنسية والسن من 21 لـ 65 عامًا، وحاصل على رخصة قيادة سارية للمتقدم ورخصة السيارة باسمه، وتكون رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى.
وكشف الفيديوجراف عن المستندات المطلوبة وهى : صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة رخصة السيارة باسم المتقدم، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور التابع لها، وإيصال مرافق من 3 شهور بحد أقصى "حال التقسيط"، وعقد إيجار أو تمليك محل الإقامة "حال التقسيط"، بالإضافة إلى إقرار عن الدخل السنوى "حال التقسيط".
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