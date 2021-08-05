حسام حسن يكشف وجهة ميسي بعد الرحيل رسمياً من برشلونة

/644101/حسام-حسن-يكشف-وجهة-ميسي-بعد-الرحيل-رسميا-من-برشلونة

كشف الدولي المصري حسام حسن لاعب فريق المصري، السابق، عن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق بشلونة السابق، بعد الإعلاني رسمي من الفريق الكتلوني بعد الإستغناء عن خدمات البرغوث.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الدولي المصري حسام حسن، حول وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة القادمة.

أكد حسام حسن، من داخل استوديو دوت الخليج، في برنامجه "لمسة ولعبه"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وصاحب الطفرة الكروية في عالم كرة القدم، يقترب من الإنضمام للفريق الإنجليزي مانسيتر سيتي".

وجهة ميسي المقبلة

وأضاف: "بالرغم من دخول الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، مسابقة الحصول على خدمات ليونيل ميس في الفترة السابقة، وتراجعه، عن الصفقة بعد الكشف عن إستمرارية ميسي مع برشلونة".

وأكمل: “لا يوجد فريق في الدوريات الكبرى يقدر على الظفر بخدمات ميسي وقيمة عقده، في الإنتقالات الصيفية الحالية إلا مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب ريال مدريد ومانشستر يونايتد”.

واختتم حسام حسن حديثة عن ميسي: "ميسي صاحب الطفرة الكروية، وأفضل لاعب في العالم ستة مرات، وأسطورة كرة القدم عى مر التاريخ، برشلون تفتح وتمهد الطريق لمنشستر سيتي بالحصول على خدمات ميسي بعد إعلان عدم استمراره مع الفريق".

طلب غريب من ليونيل ميسي قبل الرحيل

وتفيد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي لا يريد المغادرة قبل أن يقول وداعًا للجماهير، لكنه يريد أن تمر بضع ساعات لاستيعاب الأمر.

ميسي متأثر حقًا، وبحسب التقرير، عاد الأرجنتيني من إيبيزا أمس ليوقع عقده الجديد مع برشلونة.

أكدوا أن كل شيء كان مقيدًا وجاهزًا لإضفاء الطابع الرسمي اليوم الخميس، لكن اليوم اتصلوا به من النادي لإبلاغه أنه لا يمكن تسجيله بسبب قيود رابطة الليجا.

وداع غير متوقع للجميع، ويفتح فصلاً جديدًا في مستقبل الأرجنتيني، والآن يجب على ميسي - الذي لم يتفاوض مع أي ناد آخر - البحث عن وجهة جديدة غير برشلونة.

أرقام خيالية لليونيل ميسي في عيد ميلاده

يعتبر ليونيل ميسي من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويصيف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وفاز بهما بسن 22.

مع برشلونة حصد ليونيل ميسي بطولة الدوري الإسباني 10 مرات، وبكأس ملك أسبانيا 7 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأنية 3 مرات.

925 مُباراة 745 هدف 311 أسيست 1056 مُساهمة 35 لقب 57 ركلة حرة 54 هاتريك ألقاب ليونيل ميسي الفردية 6 حذاء ذهبي 6 الكرة الذهبية 6 الأفضل من الفيفاء 2 الأفضل في أوروبا 8 بيتشيتشي 1 الأفضل بكأس العالم 2014 .