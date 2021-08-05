/644100/هيثم-شعبان-جاهزون-لـ-الأهلي-بالدوري-بالرغم-من-الغيابات

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباتر ، قبل مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز، أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كيليو باترا، قبل لقاء الأهلي بالدوري.

وأوضح شعبان في تصريحات للمركز الإعلامي أن أبرز غيابات سيراميكا كليوباترا، شادي حسين، مهاجم الفريق الذي عاني من كسر في إصبع القدم، وبدأ مرحلة التعافي.

وتابع: "بالإضافة إلى شريف دابو، جناح الفريق، الذي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، ومحمود نبيل، لاعب الارتكاز بسبب حصوله على ٣ إنذارات".

وأردف: "بالإضافة إلى لاعب خط الوسط صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، الذي أجرى مؤخرًا جراحة وتر أكيلس خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "استعدادات الفريق تسير بشكل قوي لخوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين جاهزون للتحدي، ويعيشون حالة تركيز شديد لهذه المباراة بعد غياب دام أكثر من ٤٠ يومًا عن مباريات الدوري".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي ضمن الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في لقاء مؤجل، يوم السبت المقبل على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

تدريبات الأهلي قبل لقاء سيراميكا

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة مساء السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ٢٣ في المسابقة.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

تدريبات بدنية للنادي الأهلي

وخاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريبات البدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في مباراة دجلة. مشاركة أيمن أشرف والشناوي وماهر.

محمد الشناوي، وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصلا عليها، مع سداسي الأهلي الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وشارك الشناوي وناصر ماهر في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو المنتخب الأولمبي على راحة من التدريبات الجماعية بعد عودتهم من اليابان، فيما يعد صلاح محسن هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.