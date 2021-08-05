صفحة مزيفة تثير الجدل حول عودة عبلة كامل للتمثيل..وهذه هي الحقيقة

/644099/صفحة-مزيفة-تثير-الجدل-حول-عودة-عبلة-كامل-للتمثيلوهذه-هي-الحقيقة

كشفت صفحة باسم المخرج محمد فاضل عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن عودة الفنانة الكبيرة عبلة كامل للتمثيل مرة أخرى من خلال أحد الأعمال الدرامية التي تحمل اسم “حارة ميزو” مع الفنان نبيل الحلفاوي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دوت الخليج يكشف حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل

ونشرت الصفحة التي تحمل إسم محمد فضالي مجموعة صور من كواليس مسلسل “حارة ميزو”، ومن بينهم صورة للفنانة عبلة كامل وهي مرتدية الحجاب ومرفق عليها تعليق: “"ابتداءً من السبت 21/8 تصوير مسلسل حارة ميزو مع النجمة عبلة كامل والنجم نبيل الحلفاوي وكوكبة من النجوم مطلوب وجوه جديدة من 13 إلى 445 البانات خاص لو سمحتو مش أقل من 13.. بالتوفيق للجميع”.

محمد فاضل ينفي عودة الفنانة عبلة كامل للتمثيل

وظهر محمد فضالي لينفي تلك الشائعة فقال إن ما نُشر عار تمامًا من الصحة، حيث إنه لا يوجد أي عمل فني يجمعه بعبلة كامل منذ 2018، وما يتردد ما هو إلا شائعات ليس أكثر، مشيرًا إلى أن الحساب الذي نشر ذلك النبأ هو حساب مُزيف مُنتحل شخصيته ويُدلي بتصريحات غير صحيحة تمامًا.

طليق عبلة كامل ينفي عدم إعتزالها الفن

وكان قد فجر الفنان أحمد كمال طليق الفنانة الكبيرة عبلة كامل حقيقة اعتزالها الفن، حيث نفى تلك الشائعات تمامًا موكدًا أنها ليست لها أساس من الصحة وأنها سوف تعود للساحة الفنية لتسعد جمهورها ومحبيها في التوقيت المناسب، وقال خليل خلال تصريحات صحفية: " عبلة كامل لن تعتزل، وتبحث حاليًا عن مشاريع فنية تليق بمشوارها الفني"، مشيرًا إلى أنها بمجرد استقرارها على إحدى الأعمال ستخبر جمهورها.

مسلسل سلسال الدم أخر أعمال عبلة كامل

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم»، والذي تم عرضه خلال عام 2018، محدثًا ضجة عارمة بين الجمهور الذي تابع المسلسل بأجزاءه الخمسة، ولاق العمل نجاحًا واسعًا.

«سلسال الدم» هو مسلسل مصري عُرض للمرة الأولى في عام 2013 وهو مكون من 5 أجزاء أُذيع الاجزاء الخمسة منها حصري على إم بي سي مصر تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادى عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله (رياض الخولي) و كان هناك امرأة (عبلة كامل) تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير والشر.

وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن، على رأسهم عبلة كامل، رياض الخولي، فادية عبد الغني، علا غانم، أحمد سعيد عبد الغني، منة فضالي، راندا البحيري، كريم كوجاك، رانيا فريد شوقي وأحمد بدير، ومن إخراج مصطفى الشال.