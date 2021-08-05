/644098/تحيا-مصر-يهنئ-محمد-وإسراء-بمناسبة--الخطوبة

تتقدم الكاتبة الصحفية نيفين يوسف بأجمل التهاني القلبية لخطوبة إسراء محمد و محمد على. هذا وقد تم ت الخطوبة باحتفال بسيط وجلسة تصوير جمعت العروسين في حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يهنئ «محمد وإسراء» بمناسبة الخطوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.