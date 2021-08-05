أكرم توفيق: محمد هاني لاعب كبير«صور»

نشر الدولي المصري أكرم توفيق، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، على الإستوري لتطبيق "إنستجرام"، رسالة لجهور نادي القلعة الحمراء، حول الأحداث التي تدور عن محمد هاني زميلة في الفريق وفي نفس المركز.

ويستعرض دوت الخليج رسالة أكرم توفيق، لجمهور النادي الأهلي حول الظهير الأيمن محمد هاني.

كتب أكرم توفيق في الأستوري بتطبيق الإنستجرم، لرسالة دعم لمحمد هاني، وللجمهور النادي وكل منتقدي هاني في الفترة الأخيرة، وكتب: "محمد هاني لاعب كبير".

ظهر أكرم توفيق لاعب الظهير الأيمن ومنتصف الملعب بالنادي الأهلي، في الفترة الأخيرة، مع الفريق، بصورة قوية في المركزين، سواء مع القلعة الحمراء، أو المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في دورة أولمبياد طوكيو 2020، بالرغم من خروجة من الدور ربع النهائي، من البطولة أمام البرازيل بنتيجة هدف دون رد.

هجوم الجمهور على محمد هاني

هاجم العديد من جمهور ومستخدمي السوشيال ميديا، في الفترة الحالية من وقت ماضي قريب، محمد هاني لاعب النادي الأهلي، بعد تراجع مستواه مع الفريق في مركز الظهير الأيمن، وظهور أكرم في مركزه بشكل متألق.

ليأتي الدولي المصري أكرم توفيق، بالرد على الرسائل التي يتلقاها صديقة وزميلة في الفريق بالنادي الأهلي، ويشيد بأداء محمد هاني، في مركز الظهير الأيمن، وقدرته في مركزه.

تدريبات الأهلي

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة مساء السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ٢٣ في المسابقة.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريبات البدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في مباراة دجلة. مشاركة أيمن أشرف والشناوي وماهر.

عودة محمد الشناوي

محمد الشناوي، وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصلا عليها، مع سداسي الأهلي الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وشارك الشناوي وناصر ماهر في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو المنتخب الأولمبي على راحة من التدريبات الجماعية بعد عودتهم من اليابان، فيما يعد صلاح محسن هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.