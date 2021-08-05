/644097/احمينا-ياربمواطن-يحول-مسجد-لكوافير-حريمي-بالإسماعيليةوالأوقاف-تتدخل

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة محزنة تحركت علي إثرها وزارة الأوقاف مدعومة برجال الشرطة، حيث قام أحد المواطنين بتحويل مسجد صغير (زاوية) إلي كوافير حريمي وذلك بحى ثالث الإسماعيلية بناء على توصية من مديرية أوقاف الإسماعيلية لإقامته فى مكان مخصص لإقامة زاوية مخصصة للشعائر الدينية تابعة لوزارة الأوقاف.

«احمينا يارب»..مواطن يحول مسجد لكوافير حريمي بالإسماعيلية..و«الأوقاف تتدخل»

وقال الدكتور صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن مديرية الأوقاف بمشاركة رجال شرطة قسم ثالث الإسماعيلية، أشرفوا على إزالة التعديات على زاوية صلاة كائنة بمنطقة أرض الجمعيات بنطاق حى ثالث، واستعادة الزاوية مرة أخرى وعودتها لتكون مسجدًا وتم صلاة العشاء بها اليوم حيث حضر إزالة التعديات واستعادة الزاوية الدكتور محمد عبد المعبود، مدير الدعوة بالمديرية والشيخ السيد عطية، مدير المتابعة، وسيد الشوادفي، مدير الشئون القانونية وحسام محمد محمد، مسئول الهندسة بالمديرية والشيخ وليد وهبة، مدير إدارة أوقاف الإسماعيليّة، وبحضور الجهات الأمنية ولجنة من محافظة الإسماعيلية.

«احمينا يارب»..مواطن يحول مسجد لكوافير حريمي بالإسماعيلية..و«الأوقاف تتدخل»

وتلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية شكوى من أحد المواطنين تفيد إغلاق الزاوية وتغيير النشاط إلى "كوافير للسيدات" كنشاط تجارى فى المكان، مؤكدة أن مالك العقار والمسؤول عن "الزاوية" خالف القانون بتغيير النشاط دون إخطار واتباع الإجراءات القانونية.