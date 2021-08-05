غدًا الجمعة.. غلق كلي لمنطقة الأهرامات بسبب مركب الشمس

/644096/غدا-الجمعة-غلق-كلي-لمنطقة-الأهرامات-بسبب-مركب-الشمس

تعلن محافظه الجيزة أنه في ضوء الإحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة أسكندريه الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتي ستقام إبتداء من الساعة ٦ مساء يوم الجمعه الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢١ وفي إطار القيام بالإجراءات اللازمه للتأمين الكامل أثناء أعمال نقل المركب المشار إليه.

غلق كلي لمنطقة الأهرامات بسبب مركب الشمس

تنوه محافظة الجيزة بأنه سيتم إجراء غلق كلى للطرق والمحاور المؤديه لخط سير الموكب المشار إليه عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطله على طريق الفيوم الصحراوي الكائنه أمام مدينة حدائق الأهرام مرورا بميدان الرمايه و طريق القاهرة أسكندريه الصحراوي وصولا حتى المتحف المصرى الكبير حيث ستقام هذه الإحتفالية إبتداء من الساعه ٦ مساء يوم الجمعه الموافق ٦ /٨ /٢٠٢١ حتي الإنتهاء الكامل من فعاليات الإحتفاليه صباح يوم السبت الموافق ٧ /٨/٢٠٢١ .

وتشير محافظه الجيزة إن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الأتية.

1 - طريق الفيوم الصحراوي في الإتجاهين بدايه من فتحه الدوران الكائنه بالجزيره الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابه خفرع لحدايق الأهرام حتى ميدان الرمايه .

٢- طريق القاهرة أسكندريه الصحراوي في الإتجاهين بدايه من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري .

٣ - مناطق ميدان الرمايه للإتجاه القادم من طريق المنصوريه – كفرة نصار -شارع الأهرام - شارع الملك فيصل .

وأوضحت محافظه الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الاتيه للتيسير على المواطنين التحويلة المرورية الأولى :-

حركه المركبات القادمه من طريق الفيوم إتجاه ميدان الرمايه وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية و شارع الأهرام و شارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيره الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق ) والعوده بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل .

أما عن التحويلة المرورية الثانية فهي لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة أسكندريه الصحراوي وترغب بالسير إتجاه ميدان الرمايه وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطيه والوراق ثم النزول مره أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي الى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام الملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير إتجاه مناطق مدينه حدائق الاهرام و طريق الفيوم و مدينه الضباط بالرمايه وطريق الواحات فسوف يتم السير يمينا بإتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق أسكندريه الصحراوي قبل مطلع الطريق الدائري المشار اليه مباشره ثم إستكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي الى طريق الواحات ومناطق ٦ أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرمايه .

أما عن التحويلة المروريه الثالثه فسوف تكون لحركة المركبات القادمه من مناطق المنصوريه والأهرام والملك فيصل و كفره نصار وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و طريق القاهرة أسكندرية الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الاهرام و مدينه الضباط و مدينه 6 اكتوبر حيث سيتم إستكمال السير بطريق المنصورية إتجاه مناطق كرداسه ثم الدوران والعودة من فتحه الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الإتجاه المؤدي إلى طريق الواحات ثم السير إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الأهرام و مدينه الضباط بالرمايه.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير إتجاه طريق أسكندريه الصحراوي سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر النزول مره أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق القاهرة اسكندريه الصحراوي .

وتشير محافظه الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمه بمواقع الغلق الكلي المشار إليها وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفه الذكر لتيسير الحركه المرورية وكذا تجهيز ووضع كافه المساعدات الفنيه ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط ) لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامه المواطنين.