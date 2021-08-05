تعرف على خطة المرور والتحويلات بالتزامن مع نقل الملك خوفو للمتحف الكبير غدا

أعلنت إدارة المرور عن غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير، مع إجراء تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين خلال فترة الغلق التي ستبدأ من الساعه 6 مساء غد الجمعة وحتي صباح يوم السبت.

وقال مصدر أمنى إنه في ضوء الاحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتى ستقام ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الجمعة، وفي إطار القيام بالإجراءات اللازمة للتأمين الكامل أثناء أعمال نقل المركب المشار إليه، سيتم إجراء غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب المشار إليه عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام، مرورا بميدان الرماية وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وصولا حتى المتحف المصرى الكبير، حيث ستقام هذه الاحتفالية ابتداء من الساعة 6 مساء الجمعة حتى الانتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية صباح يوم السبت.

وأضاف المصدر أنه يستلزم الموكب إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الآتية:

1 - طريق الفيوم الصحراوي فى الاتجاهين بداية من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدايق الأهرام حتى ميدان الرماية.

2- طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الاتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.

3- مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار - شارع الأهرام - شارع الملك فيصل.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين.

والتحويلة المرورية الأولى:

- حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق)، والعودة بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

- أما عن التحويلة المرورية الثانية فهى لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل، يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والوراق ثم النزول مرة أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

- أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه مناطق مدينة حدائق الأهرام وطريق الفيوم ومدينة الضباط بالرماية وطريق الواحات، فسوف يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق إسكندرية الصحراوي، قبل مطلع الطريق الدائرى المشار إليه مباشرة، ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى طريق الواحات ومناطق 6 أكتوبر، ثم السير يساراً بطريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

- أما عن التحويلة المرورية الثالثة فسوف تكون لحركة المركبات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل وكفر نصار، وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ومناطق مدينه حدائق الأهرام ومدينة الضباط ومدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسة ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائرى، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات، ثم السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

- أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر والنزول مرة أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلي المشار إليها، وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفة الذكر لتيسير الحركة المرورية، وكذا تجهيز ووضع كل المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط)، لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامة المواطنين.