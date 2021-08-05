وكيل الأمن القومى فى النواب يحذر تونس: لا تجعلوا الإخوان يخدعونكم مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - طالب اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، القيادة السياسية فى تونس، بعدم السقوط فى الشرك الخداعى لجماعة الإخوان مرة أخرى، مؤكدا أن الجماعة تنظيم غير عادى، ويجب ألا يستهان به مهما اختلفت لغة الحوار معه أو تراجع عن تصعيده.





وفى تصريحات أدلى بها وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، خلال حوار أجراه معه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى مقدم برنامج "60 دقيقة" على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أوضح المصرى أن جماعة الإخوان بلا سقف فى الخصومة، كما أنها لا تمتلك معنى للوطن أو الأخلاق لاسيما فى خصومتها. وكشف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تمتلك تنظيما سريا مسلحا يصاحبها فى أى دولة، محذرا من مغبة التهاون معها فى حال خففت من تصعيدها.

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