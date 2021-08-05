فيديو.. اللواء إبراهيم المصرى: لم تواجه أى دولة ما واجهته مصر بعد 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه لا يوجد دولة فى العالم واجهت تحديات مثل التى واجهتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يحلمون بالعودة، وبدأوا فى التنسيق مع الجماعات الإرهابية التى صنعوها مثل تنظيم الدولة وحسم وغيرها.





وأوضح المصرى خلال لقائه مع الإعلامى أحمد الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "الإخوان راهنوا على منطقة سيناء، وبدأوا فى توجيه ضربات راح فيه خيرة شباب مصر، ظنا منهم إنهم سيقدوا على أن يقوضوا عمل الأجهزة المعنية، لكن وعى الشعب أجهض مخططهم". وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الإخوان هى أساس كل شىء مخزى، مبينا أنها نجحت باقتدار فى فترة التسعينات، فى أن تخدع الشعب، لجعله يفصل بينهم وبين الجماعات المتشددة الأخرى، فظن الناس أنها جماعة مختلفة.

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