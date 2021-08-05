بالأسماء .. تخريج المجموعة 26 من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف  

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن تخريج المجموعة السادسة والعشرين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى icdl من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وعددهم26 خريجًا، ليرتفع إجمالى خريجى المركز حتى الآن إلى 566 خريجًا.





وقالت الوزارة إن تخريج الدفعة، يأتى مع الالتزام الكامل بكل إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية، من التعقيم والتطهير المستمر، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى. والخريجون الجدد هم:

1- عبدالرحمن خيرى عبدالرحمن القليوبية إمام وخطيب

2 -عمرو محمد محمد عبدالغفار بنى سويف إمام وخطيب

3 -رائد يحيى عبدالحفيظ عبد الظاهر المنيا إمام وخطيب

4 -قرنى منصور محمد متولى بنى سويف إمام وخطيب

5 -إبراهيم صابر على رجب الجيزة إمام وخطيب

6- محمود عبدالرحيم محمود أسوان إمام وخطيب

7- محمد سعيد محمد ابراهيم أسوان إمام وخطيب

8- عبد الحميد ثابت عبدالحميد ثابت القاهرة إمام وخطيب

9- إسلام كمال محمد بدادة البحيرة إمام وخطيب

10- السيد سلامة سلامة شاهين الإسكندرية إمام وخطيب

11 -محمود على أحمد إبراهيم الأقصر إمام وخطيب

12 -محمد حلمى عبد المولى السويس إمام وخطيب

13- سمير هاشم محمد الشاذلى الإسكندرية إمام وخطيب

14- أحمد رشاد أحمد شعبان الإسكندرية إمام وخطيب

15 -على خلف على محمد المنيا إمام وخطيب

16- محمود السعيد فرحات القاهرة إمام وخطيب

17 -أحمد سعيد حسن أحمد أسوان إمام وخطيب

18- إبراهيم شعبان رجب عبدالله الجيزة إمام وخطيب

19 -مصطفى عبدالنبى إبراهيم قليوبية إمام وخطيب

20 -ماجدة حماية الله محمد إبراهيم الجيزة واعظة

21 -على أحمد على أحمد أسوان إدارى

22- علاء زين العابدين عبداللطيف على سوهاج إدارى

23- على يوسف عبدالعظيم أسوان إدارى

24 -أحمد سمير محمد حسن المنيا إدارى

25- شيماء دغيان عنتر عبدالباقى المنيا إدارية

26 -هدى أحمد عثمان على المنيا إدارية

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