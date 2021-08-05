/644095/بنك-القاهرة--عميل--البنك-الوحيد-اللي-مش-مهتم-بعملائه

بنك القاهرة اشتكى أحد العملاء سوء خدمة عملاء بنك القاهرة بعد أن وجد عدم اهتمام منهم لحل مشكلته، و كان عميل بنك القاهرة اشتكى من خط في الحساب يحدث معه في كل عملية سحب من ماكينات صرف بنك القاهرة .

دوت الخليج شكوى عميل بنك القاهرة كتب عميل بنك القاهرة عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "مش المفروض انكم لما تعملوا مصاريف ١٠ جنية علي كل اصدار كارت في القاهرة كاش تنبهوا العملاء زي ما فودافون نبهت انها عملت ٥ جنية مش ١٠ بدل ما يتسحب مني ١٠ جنيه اونطة علي اصدار الكارت معرفتش اشحن بيه ولغيته لان رصيده قل ١٠ جنيه البنك الوحيد الي مش مهتم بعملائه نهائي". بنك القاهرة رد مسؤول صفحة بنك القاهرة على فيسبوك، وكتب: "بعتذر جدا لحضرتك لانها تعليمات الادارة إنشاء رقم *VCN (للشراء على الإنترنت) 10جم و سيتم الاستمرار في الغاء كافة العمولات و الرسوم الخاصة بعمليات اصدار المحافظ الالكترونية مجانا - إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول من 1 يناير 2021 و حتى 31 ديسمبر2021".

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