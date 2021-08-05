المصرية للاتصالات .. هدايا تطبيق My We 

المصرية للاتصالات من الشركات التي تقدم خدمات مميزها لعملائها القدامى والجدد وفي المصرية للاتصالات تم تفعيل تطبيق My We الذي يسعى لتسهيل كل العمليات على العملاء المشتركين في خدمات المصرية للاتصالات.

شروط المصرية للاتصالات تطبيق My We يجب علي العميل التسجيل للتطبيق والقيام بأي عملية دفع خلال فترة العرض العرض ساري لجميع عملاء الموبايل العرض متاح عند التسجيل لأول مرة على تطبيق My WE فقط و إتمام أي عملية دفع من خلاله المصرية للاتصالات تطبيق My We في حالة استخدام الوحدات للإنترنت يتم خصم 1 ميجابايت لكل ميجابايت استخدام على جميع التطبيقات والمواقع دقيقة لرقم = WE 1 وحدة صلاحية الوحدات 3 أيام لن يتم ترحيل الوحدات الهدية في حالة عدم استخدامها يمكن الإستفادة من العرض مرة واحدة فقط

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