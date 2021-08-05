/644091/محمد-طه-عليوه لانحتاج-لتشريع-لمواجهة-ظاهرة-انتحار-الأطفال-بل-إلى-وعى-مجتمعى

قال النائب محمد طه عليوه، عضو محلس الشيوخ عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تعليقا على انتحار طفلين بسبب السوشيال ميديا والالعاب الإلكترونية، أن ليس كل شىء يضبط بالتشريع، ، فالتشريع مهم ولكن قاعدة الضبط الاجتماعى هى الأهم، خاصة فى ظل هذه السلوكيات الاجتماعية.

وأضاف، عضو مجلس الشيوخ ، فى تصريح ل " دوت الخليج"، أن التشريع يعنى الدولة، لأنها القوة القادرة على تطبيق القانون ، وليس منطقيا أن اجعل الدولة طرفا فى كل شىء من قواعد السلوك الاجتماعى كبيرة وصغيرة، فهذا أمر غير قابل للتطبيق ، ويجب أن يكون المجتمع قادر على أن يدير نفسه بوسائله الخاصة، من خلال الأسرة والتربية والتعليم والوعى .

وأكد أن المشكلة الأساسية، ليس فى إصدار تشريع قانونى، ولكن فى قدرة المجتمع من خلال نشر الوعى بمخاطر هذه التطبيقات والالعاب ، وأن الأسرة للأسف الان تترك أطفالها بلا ضبط ولا يهتمون بتربية الأطفال وتعليمهم السلوك السليم، مؤكدا أن تنظيم كل شىء بقانون ونشديد العقوبات ليس هو الطريق الامثل لضبط السلوك الاجتماعى سواء لدى الكبار أو الصغار .

وأشار النائب، أن الطفل يجب أن يتعلم ممارسة الأنشطة، فى المدرسة وبشكل عام، لأن الأطفال الان يعيشون مع الألعاب وهواتفهم، وهى من تشكل لهم سلوكهم وطريقة حياتهم وهذا الأمر هو الخطر الحقيقى.

هذا وقد شهدت مصر خلال هذا الأسبوع، انتحار طفلين، احدهم فى منشية ناصر شنقا فى ووثق انتحار من خلال فيديو ، واخر اليوم، الخميس ، فى محافظة بنى سويف انتحر شنقا ايضا بعد ممارسته للعبة عنيفة .

- طفل يوثق لحظة انتحاره علي تطبيق "تيك توك"

أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عاما ويدعى محمد رضا، “يوتيوبر” على الانتحار شنقا داخل شقته الكائنة بمنطقة منشية ناصر، موثقا فعلته بمقطع فيديو أرسله لأحد أصدقائه قبل وفاته، بعدما اعتاد على تسجيل جميع مواقف حياته العامة والشخصية، وبثها على تطبيق تيك توك.

محمد رضا محمد البنداري، أو ما أطلق عليه يوتيوبر، انتابه هوس تصوير الفيديوهات وبثها على العامة، ومتابعة التعليقات من أصدقائه التي تشجعه على بث المزيد من تلك المقاطع.

وكشفت التحريات حول واقعة العثور على طفل يدعى محمد رضا محمد البنداري 15 سنة، منتحرا بشنق نفسه داخل غرفة نومه، في منزله بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أن الطفل غاوي تصوير فيديوهات لتطبيق تيك توك.

واقعه أخرى اليوم ، حيث أقدم طفل على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته فى بنى سويف، بسبب الإفراط فى لعب الألعاب الإلكترونية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة بنى سويف، يفيد بقيام طفل بشنق نفسه بحبل بصالة منزله فى الباب عقب الانتهاء من لعبة "عنف" على المحمول.