/644090/طلب-غريب-من-ليونيل-ميسي-قبل-الرحيل-من-برشلونة

تلقي النجم الأرجنتيني ليونيلميسي بيان فريقه الذي ترعرع فيه منذ نعومة أظافرة في كرة القدم، والتي جائت بصدمة مدوية على البرغوث ميسي كل ما حدث في الساعات الماضية، وهو تحول غير متوقع يتركه خارج نادي برشلونة.

ويستعرض دوت الخليج حالة ليونيل ميسي حسب ما جاء في التقرير الإسباني من صحيفة "موندو ديبور تيفو"، بعد الكشف عن رحيله من برشلونة.

المهاجم الأرجنتيني في حالة صدمة، وفقًا لمصادر مقربة من قائد برشلونة السابق، وفي الوقت الحالي ميسي ليس لديه أي خطط لإبداء أي رد فعل علني.

وكان برشلونة أعلن في بيان رسمي، اليوم الخميس، نهاية مسيرة ليونيل ميسي مع النادي، موضحًا أنه رغم رغبة الطرفين في التجديد، إلا أن تجديد ميسي مع البارسا غير ممكن.

تقارير إسبانية

وتفيد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي لا يريد المغادرة قبل أن يقول وداعًا للجماهير، لكنه يريد أن تمر بضع ساعات لاستيعاب الأمر.

ميسي متأثر حقًا، وبحسب التقرير، عاد الأرجنتيني من إيبيزا أمس ليوقع عقده الجديد مع برشلونة.

طلب ميسي قبل الرحيل

أكدوا أن كل شيء كان مقيدًا وجاهزًا لإضفاء الطابع الرسمي اليوم الخميس، لكن اليوم اتصلوا به من النادي لإبلاغه أنه لا يمكن تسجيله بسبب قيود رابطة الليجا.

وداع غير متوقع للجميع، ويفتح فصلاً جديدًا في مستقبل الأرجنتيني، والآن يجب على ميسي - الذي لم يتفاوض مع أي ناد آخر - البحث عن وجهة جديدة غير برشلونة.

أرقام خيالية لليونيل ميسي في عيد ميلاده

يعتبر ليونيل ميسي من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويصيف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وفاز بهما بسن 22.

مع برشلونة حصد ليونيل ميسي بطولة الدوري الإسباني 10 مرات، وبكأس ملك أسبانيا 7 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأنية 3 مرات.

925 مُباراة 745 هدف 311 أسيست 1056 مُساهمة 35 لقب 57 ركلة حرة 54 هاتريك ألقاب ليونيل ميسي الفردية 6 حذاء ذهبي 6 الكرة الذهبية 6 الأفضل من الفيفاء 2 الأفضل في أوروبا 8 بيتشيتشي 1 الأفضل بكأس العالم 2014 .