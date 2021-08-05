/644088/اورنج-Orange--العملاء-مش-عارفين-نحول-الفلوس-من-المحفظة

اورنج يحتاج عملاء orange إلى تحويل رصيد من محفظتهم إلى محفظة اورنج كاش ولكنهم لم يجدو اي رد من خدمة عملاء اورنج ولا من الفروع ولهذا اشتكوا من سوء الخدمة ويحتاجون معرفة الطريقة من اورنج.

دوت الخليج محفظة اورنج كاش يمكن التحويل عن طريق الهاتف باستخدام الاكواد #115# او الخدمة الصوتية 115 او تطبيق اورنج كاش من المحفظة لأى محفظه الكترونيه آخرى سواء كانت اورنج كاش او محفظه الكترونية اخري. طريقة تحويل على اورنج كاش عن طريق الهاتف باستخدام الأكواد #115# او الخدمة الصوتية 115 او تطبيق اورنج كاش واختيار تحويل اموال ويكتب الرقم الذي يتم التحويل له و المبلغ ويتم تأكيده بالرقم السرى الخاص باورند كاش.

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