الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 الكترونياً من الهاتف برقم اللوحة

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، هي خدمة حكومية تمثل أهمية كبيرة لدي شريحة عريضة من الشعب المصري. وذلك نظراً لكونها من الخدمات الدورية التي قد يتعرض لها قائد السيارة من وقت لآخر، وكانت في وقت سابق ليس بالبعيد يتم استعلام مخالفات نيابة المرور، من خلال مكتب مخلفات المرور، أو الوحدة المرورية التابع لها المستعلم. ولكن الآن يمكن وفي اقل من دقيقة، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر الكترونياً من الهاتف، حيث يتم ذلك من خلال إتباع احدي الطريقتين، وهم؛ من خلال تطبيق وزارة الداخلية المصرية، أو من خلال رابط موقع نيابة مرور مصر. الأمر الذي يوفر على المواطن عناء وجهد الذهاب لوحدات المرور، كما يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي، من خلال تلك الأنظمة الرقمية بصورة مجانية، دون إضافة رسوم للخدمة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر تطبيق Moi

حيث يشير اختصار “Moi”, إلي تطبيق وزارة الداخلية المميز، والذي دشنته الوزارة لتقديم خدماته الإليكترونية لكافة المواطنين في البلاد. حيث لا يقتصر التطبيق على خدمات مخالفات نيابة المرور فقط، بل ويقدم العديد من الخدمات الحكومية الهامة، والتي من أهمها وأكثرها طلباً استعلام المخالفات المرورية. وعليه فنشير إلي خدمات تطبيق وزارة الداخلية اجمالاً، وهي؛

خدمات الأدلة الجنائية والفيش.

استعلام المفقودين والمطلوبين للأمن.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي.

استخراج وثيقة بتصاريح العمل.

خدمات الأحوال المدنية في مصر.

ارسال نموذج تظلمات وشكاوي واستفسارات.

وعليه ففي سياق هذا التقرير نتناول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، من خلال تطبيق وزارة الداخلية، والتي تتمثل في التالي؛

تحميل تطبيق وزارة الداخلية للاندرويد.

تحميل التطبيق الإليكتروني لأجهزة الآيفون.

انشاء حساب جديد، ثم تسجيل الدخول.

ثم فتح التطبيق واختيار خدمات المرور.

كتابة بيانات السيارة ومالكها.

بعدها يجب نقر زر “استعلام”.

وجدير بالذكر أنه تقدم وزارة الداخلية المصرية الداخلية كذلك عبر موقعها الرسمي، لآئحة بكافة المخالفات التي تستوجب عقوبة جنائية، أو غرامة مالية فقط، وذلك وفقاً لقانون المرور الجديد.

موقع نيابة مرور مصر

يقدم موقع نيابة المرور الإليكتروني أيضاً خدماته المرورية لكافة المواطنين بشكل مجاني، حيث فقط على المستعلم سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة. كما ويقدم العديد من الخدمات المرورية الاخري، والتي تتمثل في؛

سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة.

ارسال طلب تظلم على المخالفات التي يجوز التظلم عليها.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة المعدنية.

التصالح الفوري على بعض أنواع مخالفات المرور.

متابعة الطلبات والتظلمات وتقديم الشكاوي والمقترحات.

وعليه فيمكنك التسجيل في موقع نيابة مخالفات المرور، ومن ثم الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال متابعة التالي؛

تسجيل دخول إلي رابط موقع نيابة المرور.

إختيار خدمات مرور مصر.

كتابة البيانات اللازمة لاستكمال عملية الاستعلام.

ثم نقر زر “الاستعلام عن مخالفات المرور 2021”.

3 مخالفات تستوجب عقوبة جنائية

وفقاً لما صدر في قانون المرور الجديد، والذي شدد عقوبة بعض المخالفات المرورية، والتي تمثل ضرراً جسيماً للمواطنين حال ارتكابها. وجدير بالذكر أن تلك المخالفات لا يجوز تقديم التظلم عليها إلا من خلال مكتب مخالفات المرور، أو الوحدة التابع لها، ولا يتم سداد الغرامة بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, الا بعد التوجه ايضاً إلي الجهة المختصة بمثل هذه الحالات، والتي تتمثل في؛