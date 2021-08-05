قراران جمهوريان بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى 2016 و2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 327 لسنة 2021 بتعيين عدد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2016. كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 328 لسنة2021 بتعيين عدد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2017. ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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