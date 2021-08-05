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حماة الوطن ينعى حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق

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رانيا ربيع 2021-08-05 21:49 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ودعى الحزب الله سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفى اليوم الخميس، حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق، عن عمر ناهز 91 عاما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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