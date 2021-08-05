حماة الوطن ينعى حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق

جدة - نرمين السيد - ودعى الحزب الله سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. وتوفى اليوم الخميس، حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق، عن عمر ناهز 91 عاما.

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