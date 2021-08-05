فيديو.. الطاهرى: الزيادة السكانية أمن قومى لايقل عن أى مخاطر تواجهها مصر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح أكبر مدينة صناعية غذائية فى العالم العربى، تعيش وتتفاعل فى عقل أى إنسان يريد أن يرى مصر فى أفضل مكان، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس لا يمكن التعامل معها على أنها لليوم الواحد فقط.





وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "تصريحات الرئيس عن الزيادة السكانية، تخلينا نقول إن ملف الزيادة السكانية، ملف أمن قومى ميقلش عن أى مخاطر أو تهديد بتواجهها مصر محليا أو دوليا". وتابع: "التصريحات دى يجب أن نربطها بكلام الرئيس السيسى اللى قاله فى المؤتمر الوطنى الرابع للشباب فى الإسكندرية عام 2017، والتى قال فيها إن خطر الزيادة السكانية هو ثانى خطر يواجه مصر بعد الإرهاب".

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