جدة - نرمين السيد - كما أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا ثان برقم 328 لسنة 2021، بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2017. نشر القراران بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراران جمهوريان بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.