صور.. الملاحة الجوية تعقد دورات تدريبية لدول الجوار

جدة - نرمين السيد - انتهت اليوم الدورة التدريبية التى عقدتها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، برئاسة كابتن إيهاب محى رئيس مجلس إداره الشركة، والعضو المنتدب، والتى جاءت فى إطار التعاون المصرى مع دول الجوار، وتم من خلالها تدريب الكوادر السودانية على أنظمة المراقبة الجوية والتنسيق المدنى العسكرى.





أقيمت فعاليات الاحتفالية بشركة الملاحة، بحضور الملحق العسكرى لسفارة السودان، وتم تسليم الشهادات للدارسين، وتم توقيع الاتفاق على عقد دورات تخصصية، خلال الفترة القادمة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. جاء ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى المصرى، بالتعاون مع دول الجوار وتقديم الخبرات المصرية والاستفادة منها.

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