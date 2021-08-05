إنفوجراف - شروط التحويل بين الأزهر والتعليم

جدة - نرمين السيد - ويوضح "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى شروط النقل من التعليم إلى الأزهر، منها اجتياز امتحان طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية فى القرآن، وتحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 70% شفويًا، واختبار الطلاب فى العلوم الشرعية والعربية تحريريًا، وتطبيق معايير السن المعمول بها فى المعاهد الأزهرية.

كما يستعرض الإنفوجراف ضوابط النقل من الأزهر إلى التعليم، أبرزها النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، ودراسة مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

بدأ التحويل من 1 أغسطس وينتهى 31 من نفس الشهر، والتقديم وتسجيل طلب التحويل على: https://azhar.gov.eg/login.aspx