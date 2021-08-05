رسمياً.. جريليتش لمدة 6 مواسم مع مانشستر سيتي

/644087/رسميا-جريليتش-لمدة-6-مواسم-مع-مانشستر-سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن التعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش قائد فريق أستون فيلا في صفقة تاريخية يعتقد أنه أنها الأغلى لأي لاعب انجليزي على الإطلاق، حيث وقع عقدًا لمدة 6 سنوات مقبلة.

ويستعرض دوت الخليج عقد الإنجليزي جاك جريليتش مهاجم فريق أستون فيلان وتصريحاته بعد الإنتقال رسمياً.

وقال جريليش في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر سيتي عقب التعاقد: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي".

وزاد: "السيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم تحقق أن تكون جزءًا من هذا النادي".

وتابع: "خلال المواسم العشرة الماضية، فازوا بألقاب كبرى باستمرار، لقد نقلهم بيب هنا إلى المستوى التالي، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا، اللعب لبيب والتعلم منه سيكون شيئًا خاصًا وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير".

وأضاف: "البنية التحتية للنادي رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء، وألتقي بالجميع وأبدأ اللعب."

قيمة عقد جريليتش مع مانشستر سيتي

وتشير التقارير الصحفية إلى أن جريليش انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي بموجب الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى لاعب انجليزي في التاريخ، وأغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا من أستون فيلا، حيث خاض 213 مباراة على مدار ثمانية مواسم مع الفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 43.