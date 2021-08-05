/644086/البنك-الأهلي-المصري--عميل-محدش-بيرد-عليا-بخصوص-قرض-السيارة
اشتكى عميل البنك الأهلي المصري من عدم رضاءه عن خدمة عملاء البنك الأهلي المصري حيث أنه سأل أكثر من مرة عن قرض السيارة وتفاصيله ، ولكنه لم يجد أي اجابة من ارقام خدمة عملاء البنك الأهلي المصري و لهذا شروط قرض البنك الأهلي المصري ننشرها في السطور التالية .
دوت الخليج
شروط البنك الأهلي المصري قرض السيارة
آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين. آلا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
رسوم البنك الأهلي المصري
يتم سداد نسبة مصاريف ادارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً (وفقاً والسياسة المعتمدة) . عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده. غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.
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