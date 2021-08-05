/644085/البنك-الزراعي-المصري--مفاجأة-سارة-للطلاب-ما-القصة

البنك الزراعي المصري يسعى دائمًا نحو اتاحة الفرص أمام الشباب والطلاب حيث أن البنك الزراعي المصري يعلم أن هناك نسبة كبيرة من الشباب يحتاجون إلى فرص عمل وهذه هي مفاجأة البنك الزراعي المصري في شهر أغسطس .

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