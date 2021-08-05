اشتكى عملاء بنك مصر من خدمة الـ BM Online حيث أن البعض واجهتهم مشكلة عدم عمل الخدمة في بنك مصر مما أغضب العملاء وبدأو يسألوا عن طريقة عم الخدمة في بنك مصر .

دوت الخليج بنك مصر طريقة الاشتراك في خدمة الـ BM Online الدخول باستخدام بصمة اليد متابعة وعرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف التحويل بين حساباتك أو حسابات أخرى داخل البنك التحويل من حسابك لأي حساب داخل أو خارج مصر التحويل للمحافظ الإلكترونية والبطاقات داخل مصر التقديم على طلب قرض سداد بطاقة ائتمان أو قرض الاشتراك في خدمة الـ BM Online فتح حساب إضافي (جاري – توفير) أو حساب كنانة للمعاملات الاسلامية ربط ودائع وشراء شهادات الادخار / شهادات كنانة للمعاملات الاسلايمة طلب اصدار بطاقة خصم مباشر او بطاقة ائتمانية طلب اصدار دفتر شيكات / طلب إيقاف صرف شيك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر .. خدمة الـ BM Online لا تعمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.