/644071/قائمة-هدافي-الزمالك-والغزل-قبل-مباراة-الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء غزل المحلة في الجولة رقم 28 من بطولة الدوري والمقرر إقامته في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسكندرية، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض في حسم الأمور واستمرار المنافسة مع الأهلي علي صدارة الترتيب.

ويستعرض دوت الخليج قائمة الهدافين الخمس في كل فريق ببطولة الدوري حتى الآن كما رصدها الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

قائمة هدافي الزمالك والغزل قبل لقاء الدوري

ويتصدر قائمة هدافي الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي برصيد 12 هدفا، ويليه يوسف أوباما بـ 9 أهداف، ثم أحمد سيد زيزو بـ 6 أهداف، ثم إمام عاشور بـ 4 أهداف، ثم حميد أحداد بـ 3 أهداف.

ويتصدر قائمة هدافي غزل المحلة في بطولة الدوري اللاعب أحمد الشيخ برصيد 5 أهداف، ويليه هشام نبوي برصيد 4 أهداف، ثم إسلام فؤاد بـ هدفين، ثم الثنائي فتحي مبروك وعبد القادر يحيي بنفس الرصيد (هدفين).

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

كيف يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة بالدوري ؟!

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخيمس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب. وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري، واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

موعد مباراة الزمالك والمجد السكندري

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق لمباراة ودية يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس أمام فريق المجد السكندري بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح المدير الإداري أن المدير الفني طلب خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.