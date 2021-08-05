/644025/حصاد-المصريين-اليوم-في-أولمبياد-طوكيو-2020-منتخب-اليد-يفشل-في-التأهل-للنهائي-وضياء-جودة-ينافس-على-البرونزية-وعلي-الصاوي-يودع-منافسات-الكاراتية

أقيمت العديد من منافسات المصريين، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، ويأتي في مقدمتها مباراة منتخب اليد مع نظيره منتخب فرنسا.

ويستعرض دوت الخليج نتائج جميع منافسات المصريين اليوم في أولمبياد طوكيو 2020:

منتخب اليد

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام منتخب فرنسا بنتيجة 27/23، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويلتقي فراعنة اليد مع إسبانيا، يوم السبت المقبل، في إطار المنافسة على الميدالية البرونزية.

المصارعة

- تأهل ضياء جودة للمنافسة على الميدالية البرونزية، لمنافسات المصارعة الحرة، لوزن 125 كج، عبر الترضية بعد تأهل منافسه الجورجي إلى النهائي.

ويلتقي ضياء، مع الصيني زيوي دينج، غدا الجمعة في تمام الساعة الـرابعة فجرا.

- خسر عمرو رضا، أمام نظيره الكازخستاني، في الدور ربع النهائي من منافسات المصارعة الحرة، لوزن 74 كج.

وأنهى عمرو رضا الجولة الأولى متقدما 5-2، قبل أن يعود منافسه في الجولة الثانية ويفوز 8-5.

ألعاب القوى

ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى منافسات نهائي رمي الجلة، بعدما احتل المركز الثامن في المنافسات برمية 20.73.

وكان مصطفى عمرو، تأهل إلى الدور النهائي من منافسات رمي الجلة، بعدما تخطى الرقم التأهيلي وتحقيقه رقم ٢١:٢٣ متر.

الكاراتية

- ودع علي الصاوى منافسات الكاراتية لوزن 67 كج، عقب هزيمته في ثلاث مباريات مقابل فوز وحيد.

خسر الصاوي أول مباريتين في المجموعة الأولى، وحقق فوزه الوحيد في المباراة الثالثة، قبل أن يخسر في المباراة الرابعة بنتيجة 3-1.

-ودعت رضوى السيد، منافسات كوموتيه الكاراتيه لوزن 55 كج، وذلك بعدما احتلت المركز الـ 5 والأخير في ترتيب المجموعة الثانية، عقب تحقيقها لنقطتين فقط.

وتعرضت رضوى للهزيمة في المباراة الأولى، علي يد منافساتها مولدير زهانجيربار الكازخية، بنتيجة 7-2.

وخسرت في المباراة الثانية، على يد نظيرتها الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا، بنتيجة 1-0.

وفي المباراة الثالثة حققت اللفوز الوحيد لها، على حساب اليابانية ميهو مياهارا، بنتيجة 5-3.

وخسرت في المباراة الأخيرة أمام بيتينا بلانك، بنتيجة 3-1، لتودع المنافسات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.