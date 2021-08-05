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محمد سياف - ابو ظبي - موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قراراً، بموعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021، للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك احتفالاً بحلول العام الهجري الجديد 1443 والذي من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021، حيث سيتم الانتظار حتى تقوم دار الافتاء المصرية، باستطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم 1443، وتنفيذ للقرار الصادر من مجلس الوزراء بترحيل الاجازات إلى يوم الخميس فيما عدا إجازة عيد الميلاد المجيد ويوم شم النسيم، وعيدي الفطر والأضحى.

مجلس الوزراء يصدر قرار بموعد إجازة رأس السنة الهجرية 2021

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قراراً بمنح العاملين في المصالح الحكومية والوزارات، والهيئات العامة والاقتصادية، ووحدات الادارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة حلول السنة الهجرية 1443 يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس 2021 وذلك للاحتفال بالعام الهجري الجديد 1443.

ويحتفل المسلمين في شتي مشارق الأرض ومغاربها، بالعام الهجري الجديد ، تخليداً لذكرى هجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله، وقد استقبل أهل المدينة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالترحاب الشديد، ابتهاجاً بقدومه صلي الله عليه وسلم، وقد أخا الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، كما أوقف نار الحرب التي كانت مستعرة بين الأوس والخرزج وللهجرة النبوية، دروس كثيرة وعبر، وقد كانت هجرة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم إيذانا ببدء انتشار الاسلام في كافة ربوع شبه الجزيرة العربية، وصولاً إلى باقي دول العالم في غضون سنوات قليلة.