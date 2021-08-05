رئيس قناة السويس: تلقيت اتصالات من سفراء العالم خلال أزمة السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تلقى اتصالات من كل سفراء العالم خلال الفترة التي أغلقت فيها قناة السويس، وبعد إعادة الملاحة بها تواصلوا معه وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها مصر في تلك الأزمة، وقال: "جميعهم اتصلوا بي وهنأوني بعد فتح المجري الملاحي للقناة من جديد وتعويم السفينة الجانحة".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الكراكات تمثل لمصر أهمية كبيرة في عملية التحديث التي تشهدها القناة، حيث تعمل الكراكات على تعميق مجرى الملاحي لتطوير قدراته على استيعاب السفن العملاقة، وقناة السويس هى قناة خضراء، وصديقة للبيئة ونظيفة".

وقال: "بحيرة المنزلة يجرى العمل فيها، ومن المقرر الانتهاء منها العام المقبل، وأعمال التكريك تنفذ على عمق 8 أمتار بعد أن كانت 2 متر".