سجل بياناتك على "صوت الأمة" لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2021

تتيح صوت الأمة لطلاب الثانوية العامة خدمة الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، عن طريق تسجيل بيانات الطلاب عبر الموقع، ليتم إرسال النتيجة للطلاب فور اعتمادها.
وتنشر "صوت الأمة" نتيجة شهادة الثانوية العامة، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وقبل إعلانها فى المدارس، ويرسلها للطلاب قبل إعلانها بالمدارس.
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