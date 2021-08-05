تيموثاوس ميلاد.. القمص الذى تبكى سوهاج لرحيله

جدة - نرمين السيد - ولد القمص تيموثاوس فى 16 فبراير عام 1929، أسس جمعية "جنود المسيح" عام 1946، بعد أن وجد أن هناك احتياج مُلحّ لتقديم التعليم الكنسى فى مراكز وقرى سوهاج إلى جانب المدينة.

استغل درايته باللغة الإنجليزية (لعمله بتدريسها) فى الاطلاع على مراجع كثيرة لدراسة الكتاب المقدس، وأطلق خدمة فصول إعداد الخدام بسوهاج فى خمسينيات القرن الماضى، وتربت على يديه أجيال عديدة ممن خدموا بالكنيسة فى جميع أنحاء مصر وخارجها.

سيم كاهنًا فى 6 سبتمبر 1969 ثم رسم قمصًا فى 6 يونيو 1976 بيد الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج السابق، وركز فى خدمته الكهنوتية على خدمة التعليم التى كرس لها حياته، وقدم من خلال كهنوته نموذجًا فى التدقيق والتجرد والتعفف.

عقد أول اجتماع لدراسة الكتاب المقدس فى سوهاج عام 1968، ثم صار يشرح أسفار الكتاب المقدس فى اجتماعين أسبوعيًا، الأول فى كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج والثانى بكنيسة السيدة العذراء بسوهاج، حتى أنه شرح وفسر الكتاب المقدس كاملًا عدة مرات خلال فترة خدمته بشكل منتظم لم ينقطع إلا مع توقف الاجتماعات بسبب فيروس كورونا.

أسس الاجتماعات المتخصصة فى سوهاج مثل (اجتماع الشباب - اجتماع السيدات - اجتماع الأطباء... إلخ).

أسس خدمة "أبناء الكتاب المقدس" التى تعنى بدراسة أسفار العهدين وتقديم محتوى كلمة الله بأشكال متنوعة فى فعالية تقام مرتين كل عام بعنوان "أسبوع الكتاب المقدس"، واهتم بخدمات إخوة الرب اى الفقراء والمرضى وتأسيس الأسر الجامعية وافتقاد الطلبة المغتربين.

كان لخدمة القرية نصيب وافر من وقته واهتمامه، وأعد لها أجيالًا متتالية من الخدام المؤهلين، وظل يشجعهم حتى نهضوا بهذه القرى فصارت كنائسها مليئة بالخدمات التعليمية والنوعية، بفضل مجهوداتهن شملته قرارات الاعتقال الشهيرة الصادرة فى سبتمبر 1981 فظل قرابة ستة أشهر بعيدًا عن كنيسته.

تميز أسلوبه فى القيادة بإتاحة الفرصة كاملة لمن يخدمون معه، ليعبروا عن أنفسهم وإمكاناتهم، فانطلقت من تحت مظلته، طاقات عديدة لأشخاص صاروا قادة ناجحين، وكان من نتاج ذلك أن خرج من بين أبنائه عدد كبير من الخدام والمفكرين والرهبان والكهنة بالإضافة إلى عدة من أحبار الكنيسة.

اجتمع حوله الشباب صغار السن، رغم الفارق الكبير فى العمر، بفضل قدرته المميزة على فهم أفكارهم، والتحدث معهم بلغتهم، ومن ثم التأثير فيهم بشكل فعال.

خلال سنوات خدمته الطويلة كرس كل وقته للتعليم داخل سوهاج، فكان يرفض تلبية الدعوات الكثيرة لتقديم عظات خارج سوهاج، معطيًا جُل وقته لتعليم أولاده، وإعداد كوادر للخدمة فصار بحق بمثابة مصنع للخدام.

ظل يخدم بلا كلل حتى بعد أن تجاوز التسعين من عمره، واستمر فى تفسير الكتاب المقدس بفكر متجدد، كما ظل ملتصقًا بالمذبح حتى أشهر قليلة قبل أن يعوقه المرض، وتوفى بسلام فى 4 أغسطس 2021 بعد ما يزيد عن 70 عامًا من الخدمة.