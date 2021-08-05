مدبولى يتابع إطلاق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها ضمن جهود إطلاق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI تمهيدًا لتطبيق المنظومة إلزاميا مطلع أكتوبر المقبل.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير كل النُظم الحالية، ومن بينها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأنها سعت خلال الفترة الماضية للعمل على دخول المنظومة حيز التنفيذ، من أجل تقليل الوقت اللازم لدخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، مُشددًا على ضرورة تواصل مسؤولى وزارة المالية مع المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التى تدور فى أذهانهم حول هذه المنظومة؛ نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة.

كما شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بهذه المنظومة الجديدة مرة أخرى، وأنه سيتم التشغيل الإلزامى اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عدد طلبات تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للمنظومة، كما عرض تقريرًا عن الشركات المستوردة خلال عام 2021، وإجمالى المصدرين المسجلين.

كما تطرق إلى وسائل حملة التوعية الإرشادية محليا للمنظومة والتى تتمثل فى الإعلان عنها عبر الصحف واللقاءات التليفزيونية، والندوات، والفيديوهات التعريفية على مواقع التواصل الاجتماعى، والدورات التدريبية، والكتيبات، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء حملة دعائية مكثفة ابتداء من أول سبتمبر المقبل حتى أول نوفمبر، تستهدف المجتمع التجارى والصناعى الدولى خصوصًا الشركات متعددة الجنسيات عبر عدد من وسائل الإعلام الدولية من الدرجة الأولى.

ونوّه الوزير إلى أن إجمالى عدد الشركات التى حصلت على التدريب بلغ 2.734 شركة، كما أشار إلى الاجتماعات واللقاءات مع المجتمع التجارى والصناعى المتمثلة فى غرف التجارة المحلية، والغرف المصرية الأجنبية المشتركة، وكذا عقد لقاءات مع عدد من السفارات الأجنبية ومنظمات الأعمال المختلفة.

من جانبه، أشاد ممثل اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والتزام القطاع الصناعى بتطبيقها، مشيرًا إلى قيام كبرى الشركات بالتسجيل، موضحًا أنه يتم التواصل بالفعل مع مسؤولى وزارة المالية؛ من أجل العمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات التى تواجه تنفيذ هذه المنظومة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى عقد ندوات توعية للإجابة عن كافة التساؤلات حول نظام عملها، والفوائد التى ستعود على القطاع الصناعى جراء تطبيقها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.