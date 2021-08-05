شيخ الأزهر ينعى المهندس حسب الله الكفراوى: عمل بإخلاص من أجل نهضة مصر

جدة - نرمين السيد - قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة، فى وفاة المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، والذى وافته المنية اليوم الخميس، عن عمر ناهز 91 عامًا.





وقال الأزهر فى بيانه المنشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، إن الفقيد الراحل كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا فى خدمة وطنه، وقد عمل بإخلاص وتفان واجتهاد من أجل نهضة مصر ورفعتها. وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجموع الشعب المصرى، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَا⁠جِعُونَ".

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