نقابة البناء والأخشاب تنعى الكفراوى : أبرز رموز التخطيط العمرانى فى مصر

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوى، والذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.





وأكدت النقابة العامة فى بيان لها اليوم، أن الراحل كانت له بصمات واضحة فى قطاع التشييد والبناء، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات التى شهدتها مصر ستظل شاهدة على كفاءته وحبه لوطنه.

وأشارت النقابة العامة، برئاسة عبدالمنعم الجمل، إلى أن المهندس حسب الله الكفراوى واحدا من رموز التخطيط العمرانى فى مصر، لاسيما وأن فى عهده شهدت البلاد طفرة كبيرة فى بناء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال بيان النقابة العامة: نجاح الكفراوى فى الملفات التى تم إسنادها إليه منحته شعبية كبيرة بين جميع المواطنين، وأطلق عليه الكثيرين لقب "أبو المدن الجديدة فى مصر".

يشار إلى أن حسب الله الكفراوى، ولد فى قرية كفر سليمان، مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، فى 22 نوفمبر 1930، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية من جامعة الإسكندرية عام 1950.

تولى حقيبة الإسكان لمدة 16 عامًا، اعتبارًا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، كما كان مفوضا بالإدارة لشركة القنال العامة للمقاولات، قبل توليه منصب محافظ دمياط فى نوفمبر عام 1976.

ترأس المهندس حسب الله الكفراوى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيباً للمهندسين العام 1991.