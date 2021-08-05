«حياة كريمة» تستكمل أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية شرق القناة

جدة - نرمين السيد - واصلت مؤسسة "حياة كريمة" أعمالها الإنشائية بقرى القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث استلمت المؤسسة فى قرية جلبانة موقع المجمع الزراعى البيطرى بالقرية والبدء فى أعمال الإنشاءات، كما استكملت أعمال التشطيب لمبنى مجمع المصالح الحكومية بعد الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية بالدور الثالث.





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