/644079/بعد-مسيرة-21-عام-أرقام-خيالية-لـ-ميسي-مع-برشلونة

انتهت مسيرة البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي رسمياً مع برشلونة، منذ 30 يونيو الماضي، والتي استمرت في العديد من الأخبار والمناقشات، بين وكيله وإدارة الفريق الكتلوني، حول تجديد عقده، والتي استمرت مسيرته الكروية 21 عام بقميص البارسا.

ويستعرض دوت الخليج أرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة، بعد قرار إدارة برشلونة منذ لحظات برحيل البرغوث الكتلوني.

يعتبر ليونيل ميسي من أساطير كرة القدم في العصر الحديث فهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، ويصيف أنه من بين الأفضل تاريخياً حيث رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وجائزة الأفضل، وفاز بهما بسن 22.

مع برشلونة حصد ليونيل ميسي بطولة الدوري الإسباني 10 مرات، وبكأس ملك أسبانيا 7 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأنية 3 مرات.

أرقام خيالية لليونيل ميسي في عيد ميلاده

925 مُباراة 745 هدف 311 أسيست 1056 مُساهمة 35 لقب 57 ركلة حرة 54 هاتريك ألقاب ليونيل ميسي الفردية 6 حذاء ذهبي 6 الكرة الذهبية 6 الأفضل من الفيفاء 2 الأفضل في أوروبا 8 بيتشيتشي 1 الأفضل بكأس العالم 2014 .

سر تحول ميسي لحياة أفضل

وعلى الصعيد الجسدي لعل أبرز ما حققه ليونيل ميسي هو التحول الكامل في حياته عن طريق طبيب إيطالي أستطاع تغيير وجهة اللاعب من الأكلات غير الصحية لجسم رياضي قادر على إعطاء المزيد للملاعب.

وقرر الطبيب الإيطالي حرمان ليونيل ميسي من تناول لحم الخنزير واللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان غير المدرجة ، وكذلك رحمانه من المشروبات الغذائية والكحوليات والمركونة والبيتزا والقمح والدقيق.

ولعل أبرز الأعشاب التي ساعدت ميسي على على تلك المرحلة هي زهرة الباخ والتي تعيد التوازن بين العقل والجسد ، وتبعد الشخض عن القلق النفسي والعاطفي.

ارقام تاريخية للارجنتيني ليونيل ميسي

بإحرازه لـ30 هدف في في موسم 2020-21، بات إجمالي ما سجله البرغوث في الدوري الإسباني 474 هدفًا في 520 مباراة، مع صناعته لـ216 هدفًا آخر حقق ليونيل ميسي لقب ذات الأذنين مع برشلونة في أربع مناسبات، أولها في 2006 وآخرها 2015، ولا تزال أحلامه بمعانقة دوري أبطال أوروبا طاغية عليه بشدة

على مدار مسيرته الطويلة مع برشلونة، لعب ميسي 149 مباراة في دوري الأبطال، نجح خلالهم في تسجيل 120 هدف وصناعة 42 هدف آخر

فشل على المستوى الدولي

الدولي الأرجنتيني لعب 80 مباراة في مختلف نسخ كأس الملك، سجل خلالها 56 هدف وصنع 36 آخرين، لكن دائما ما يتهم ميسي بالتقصير مع المنتخب الأرجنتيني بسبب عدم قدرة اللاعب على الفوز بالألقاب مع المنتخب حتى الأن ، لعل أبرزها خسارة كوبا أمريكا وكأس العالم نسخة 2014 أمام المنتخب الألماني.