/644082/بعد-تكرار-حوادث-انتحار-الأطفال-جيهان-البيومي-يتم-استهدافنا-بحروب-الجيل-الخامس-من-خلال-الألعاب-الإلكترونية

قالت النائبة جيهان البيومي تعليقا على تكرار حوادث انتحار الأطفال، أن فى الآونة الاخيرة انتشرت كثير من التطبيقات والالعاب، والتى سببت ذعر شديد فى المجتمعات ننتيجة هذه الألعاب الخبيثة التى تدفع الشباب والأطفال للاكتئاب ثم الانتحار.

حروب الجيل الخامس واضافة البرلمانية، فى تصريح ل " دوت الخليج"، أن كثير من المراقبين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن، مضيفة أنها تستعد لتنظيم ورش عمل وندوات توعية للشباب لتوضيح أخطار تلك الالعاب. واكدت البيومي أنها كنائبة تمثل صوت المواطن، معلنة عن التقدم بمشروع قانون للحد من خطر تلك الالعاب التى تعتبر أداة قتل في يد الاطفال والمراهقيين، خاصة ان هذة الالعاب تعد من أخطر الحروب التكنولوجية التى تستهدف تدمير الشباب، وهذا ما يعرف بحروب الجيل الخامس .

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