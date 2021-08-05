/644081/تقارير-إسبانية--محمد-صلاح-بديل-ميسي-في-برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني ليصبح النادي الإسباني بلا ظهير أيسر صريح، الأمر الذي جعل محمد صلاح مهاجم ليفربول يظهر في الصورة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية لتواجد محمد صلاح ضمن 3 لاعبين مرشحين لتعويض ليونيل ميسي بعد رحيل لاعب الأرجنتين بشكل رسمي عن صفوف النادي الإسباني.

تقارير إسبانية : محمد صلاح بديل ميسي في برشلونة

وأشارت جريدة "Barcelona hoy" أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري أضبح ضمن المرشحين الأقوى لخلافة ليونيل ميسي في برشلونةة بعد فشل النادي الكتالوني التجديد مع اللاعب الأرجنتيني.

وأشارت "Barcelona hoy" أن نادي برشلونة بدأ بالفعل في دراسة الموقف القانوني للاعب وإمكانية التعاقد معه تمهيدا لبدء المفاوضات مع النادي الكتالوني بشكل رسمي.

برشلونة يعلن رحيل ميسي رسميا عن صفوفه

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وقال وكيل ميسي عبر تويتر : " كذب " ردا على تويتة نشرتها صحيفة الماركا الإسبانية تدعي فيها تعثر المفاوضات بين الطرفين خلال المفاوضات على تجديد اللاعب"، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تعليق مفاجئ من وكيل ميسي على تعثر مفاوضاته مع برشلونة

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

الماركا الإسبانية تفجر مفاجأة عن مستقبل ميسي مع برشلونة

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

أول ألقاب ميسي مع الأرجنتين

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.