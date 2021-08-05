/644078/النائب-مجدى-ملك-مدينة-سايلو-فودز-تساعد-فى-مواجهة-الزيادة-السكانية-الكبيرة

قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه مسؤليه البلاد وهو يضع اولويه لتوفير الغذاء الصحى على كافة محاور الانتاح الزراعي كانت او الصناعية.

وأضاف ملك، فى تصريح خاص ل " دوت الخليج"، ان افتتاح المدينه الصناعية الغذائية سايلو فوودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية هو تأكيد على جدية الدولة فى ظل المتابعة والتوجيه المبنى على اسس علميه واقتصادية لتوفير الغذاء وخفض الفجوه الغذائية لمواجهة التحدى الرهيب الناتج عن الزياده السكانية الكبيره التى تلتهم النمو وتحتاج الى مضاعفة الجهد من كافه المؤسسات .

وأكد البرلمانى ، ان هذه القلعة الصناعية التى تم تشييدها على ١٣٩ فدان خلال عامين بايادى ابطال القوات المسلحة المصرية من ابناء جهاز الخدمه الوطنية هذه المؤسسه التى تعد من اهم دعائم وركائز الدولة والسند الحقيقى للشعب المصرى، تعد من اهم المشروعات القومية الصناعية فى التاريخ المعاصر والذى يؤكد اننا نسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار الاقتصادى فى مختلف محاور الانتاج ذات الأولوية الغذائية والصحية .