«جهود تشريعية ورقابية متواصلة»..  دوت الخليج يرصد حصاد النائب أحمد نشأت منصور بدور الانعقاد الأول

/644075/جهود-تشريعية-ورقابية-متواصلة -تحيا-مصر-يرصد-حصاد-النائب-أحمد-نشأت-منصور-بدور-الانعقاد-الأول

شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، جهود تشريعية ورقابية متواصلة من النائب أحمد نشأت منصور،عضو مجلس النواب، حيث كانت مساهماته التشريعية بالعديد من القوانين التى تم عرضها علي البرلمان وإقراراها من الأعضاء، بجانب تفعيل دوره الرقابي علي كل يهم المواطن بدائرته بمحافظة سوهاج.

حصاد جهود النائب أحمد نشأت منصور من أجل سوهاج

النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تضمنت جهوده التشريعية المشاركة في تقديم مشروع أننشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي تمت مناقشته بلجنة الإسكان ويستهدف تنظيم المجال العام للتطوير العقاري، وأيضا مشروع القانون الخاص بشأن إصدار المجلس القومي للسكان والتنمية، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء لضبط الإطارات الخاصة بالزيادة السكانية في مصر والدور الحكومي بشأنه.

تضمنت جهود النائب أحمد نشأت منصور التشريعية أيضا المشاركة في تقديم ودعم مشروع إنشاء الهيئة العامة للابنية الرياضية والشبابية، والذي يستهدف دعم المنظومة الرياضية والشبابية بمختلف محافظات مصر وتوفير الموارد المالية لأعمال تطويرها بما يعود علي الشباب بالنفع، وأيضا المشاركة في دعم ومساندة مشروع قانون الشهر العقاري والذي من شأنه تأجيل تطبيق الضوابط الخاصة بربط تسجيل العقارات بالمرافق، والذي كان يمثل مطلب شعبي لجموع المواطنين مع التأكيد علي أهمية تطوير منظومة الشهر العقاري وإعداد قانون متكامل بشأنه.

حقوق كبار السن وأصحاب المعاشات لم تغب أيضا عن جهود النائب أحمد نشأت منصور التشريعية، حيث شارك ودعم مشروع قانون حقوق المسنين الذي عرض علي لجنة التضامن بمجلس النواب، وتضمن العديد من الإجراءات التى من شأنها أن تكون مصدر دعم ومساندة لأهالينا من كبار السن والمسنين والحفاظ علي حقوقهم ومتطلباتهم، وأيضا النهوض باللغة العربية، بجانب الدعم والمساندة لتشديد عقوبة التحرش الجنسي حماية للمرأة المصرية.

جهود النائب أحمد نشأت منصور الرقابية كانت تستهدف المواطن في المقام الأول وبشكل خاص الأهايل بمحافظة سوهاج، حيث كان طلب الإحاطة الأول منه بدور الانعقاد الأول كان بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لبعض القرى في سوهاج، مع العديد من طلبات الإحاطة بشأن توقف العمل بمشروعات الصرف الصحي الجديدة بمركز ومدينة سوهاج بسبب نفاذ القدرة الاستيعابية لمحطة المعالجة غرب مدينة سوهاج، حيث هذا الملف من الملفات التى تؤرق المواطن ومن ثم عملي علي الضغط علي الحكومة من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين بشأن هذا الملف، كما كان حاضرا أيضا بشأن عدم الانتهاء من أعمال مياه الشرب (إدفا- أولاد نصير) مركز سوهاج

جهود متواصلة للنائب أحمد نشأت منصور

الجهود تضمنت أيضا الاقتراح برغبة الخاص بإقامة سور لمبنى وملعب مركز شباب القراقر بمركز ومحافظة سوهاج، وتمت الموافقة بشأنه من جانب الحكومة، وذلك في ضوء السياق الخاص الذي يعمل بشأنه النائب أحمد نشأت منصور لدعم الشباب وتوفير متطلباتهم بمحافظة سوهاج،كما كان دوره حاضرا أيضا بمواجهة أزمة كورونا، وتحرك للحكومة بشأن تحويل مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج إلى مستشفى عزل لمرضى كورونا حرصا علي صحة المواطنين وسلامتهم في سوهاج، وإيمانا ملف الصحة تقدم للحكومة بطل من أجل أنشاء مستشفى لعلاج الحروق بمحافظة سوهاج.

التدريب لم يغب أيضا عن جهود النائب أحمد نشأت منصور، حيث واجه الحكومة بشأن سياستها تجاه تدريب الشباب، والتدريب التحويلي وسد العجز في العديد من قطاعات الدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، كما ان الصناعة لم تغب عن جهود، وعمل علي مواجهة الحكومة بشأن سياستها تجاه تطوير الصناعة وحل مشاكلها.

ملف و سياسة الحكومة في إدارة منظومة تقنين وضع اليد كانت حاضرة أيضا في جهود النائب أحمد نشأت منصور الرقابية،حيث طالب الحكومة بسياية واضحة بشأنها، كما كانت المشكلات التى واجه أطباء مصر وسوهاج بشكل خاص في جهود النائب الرقابية بجانب تدريب القيادات بالوحدات المحلية للنهوض بأوضاع البيئة المحلية في مصر.

سوهاج أولا والنائب أحمد نشأت منصور

سياسة الحكومة للتغلب على معوقات الاستثمار وتقديم حلول شأنها أيضا كانت ضمن جهود النائب أحمد نشأت منصور الرقابية، من أجل توفير فرص عمل للشباب ودعم بيئة الاستثمار مع مواجهة البطء الشديد في انجاز الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب الشهر العقاري المميكنة بسوهاج وكذلك بمصلحة الخبراء بسوهاج،و عدم وجود اسمدة نهائيا بالجمعيات الزراعية بالقرى بسوهاج حاليا مما يهدد بتلف الزراعة الخاصة بالمواطنين، وعدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لشمال مدينة سوهاج " منطقة سيتي قرية باجا- جزير شندويل – نجع االنجار" رغم اسناد المشروع غلى شركة مقاولات منذ اكثر من من عام.