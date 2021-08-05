أخبار مصرية

دوت الخليج يرصد أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

/644074/تحيا-مصر-يرصد-أسئلة-امتحانات-قدرات-كلية-إعلام-القاهرة-للعام-الدراسي-2019

أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2019 .. يبحث العديد من الطلاب الراغبين للتقدم إلى كليات الإعلام بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة عن العديد من اسئلة القدرات الخاصة بالكلية.

ويستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2019.

bd50f6e801.jpg

 

 

7acfa3f779.jpg

 

 

3cbdc2736b.jpg

 

 

54fb6448cb.jpg

 

 

f3479b44d2.jpg

 

 

f4351b32d2.jpg

 

 

b3ae4000f7.jpg

 

 

3d55a4f103.jpg

 

 

ee12e54679.jpg

 

 

cbdfc12a1e.jpg

 

 

8a61f86080.jpg

 

 

b5f6386239.jpg

 

 

4b8238338f.jpg

 

 

b2c434bfe2.jpg

 

 

64dbc3c874.jpg

 

 

67329c7365.jpg

 

 

fa1db31306.jpg

 

 

f360e35aef.jpg

 

 

a7c16d7ebc.jpg

 

وتكون شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الإعلام حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يرصد أسئلة امتحانات قدرات كلية إعلام القاهرة للعام الدراسي 2019 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا