/644069/كيف-يستعد-الزمالك-لمواجهة-غزل-المحلة-بالدوري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخيمس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب. وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري، واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تقابل الفريقان خلال هذه الفترة في 24 مباراة في جميع المسابقات ( الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر المصري )، فاز الزمالك خلالها في ١٧ لقاء، وتعادلا في ثلاث مواجهات وخسر الأبيض أربع مباريات.

في بطولة كأس مصر تقابل الفريقان مرة واحدة موسم ٢٠١٣ /٢٠١٤ في دور الستة عشر ووقتها فاز الزمالك بهدفين لهدف.

تقابل الفريقان ببطولة السوبر المصري موسم ٢٠٠١ وفاز الزمالك بهدفين لهدف.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الأول من هذا الموسم وبالتحديد بالجولة رقم ١١ وانتهت بفوز غزل المحلة بهدفين لهدف.

آخر فوز للزمالك على غزل المحلة كان في موسم ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتحديدا يوم 7 مايو عام 2016 حيث حقق الأبيض الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حمودي ومايوكا.

موعد مباراة الزمالك والمجد السكندري

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق لمباراة ودية يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس أمام فريق المجد السكندري بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح المدير الإداري أن المدير الفني طلب خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

مباريات الزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت..