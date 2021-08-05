/644067/الزمالك-يخضع-لمسحة-طبية-قبل-لقاء-المحلة-بالدوري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الفريق لمسحة طبية للاطمئنان على الجميع قبل مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم السبت المقبل في السابعة مساءً باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تقابل الفريقان خلال هذه الفترة في 24 مباراة في جميع المسابقات ( الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر المصري )، فاز الزمالك خلالها في ١٧ لقاء، وتعادلا في ثلاث مواجهات وخسر الأبيض أربع مباريات.

في بطولة كأس مصر تقابل الفريقان مرة واحدة موسم ٢٠١٣ /٢٠١٤ في دور الستة عشر ووقتها فاز الزمالك بهدفين لهدف.

تقابل الفريقان ببطولة السوبر المصري موسم ٢٠٠١ وفاز الزمالك بهدفين لهدف.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الأول من هذا الموسم وبالتحديد بالجولة رقم ١١ وانتهت بفوز غزل المحلة بهدفين لهدف.

آخر فوز للزمالك على غزل المحلة كان في موسم ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتحديدا يوم 7 مايو عام 2016 حيث حقق الأبيض الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حمودي ومايوكا.

موعد مباراة الزمالك والمجد السكندري

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق لمباراة ودية يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس أمام فريق المجد السكندري بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح المدير الإداري أن المدير الفني طلب خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.