"ماركا": مفاوضات تجديد عقد "ميسي" مع برشلونة وصلت إلى مرحلة اللاعودة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور صادم لجماهير برشلونة، فيما يخص ملف تجديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذى أنتهى فى شهر يونيو الماضى، ولم تنجح إدارة البارسا حتى الأن فى تجديد عقد نجم الفريق.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قضية تجديد عقد ميسي، حدث فيها تغيير جذرى اليوم الخميس، فبعد أن كان اللاعب قريبا من التوقيع على عقد جديد مع النادى، أصبح البرغوث الأرجنتيني أقرب من مغادرة النادى خلال الصيف الجاري بسبب الأزمة المادية التى يعيشها النادى الكتالونى.

أضافت الصحيفة أن مفاوضات تجديد عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة وصلت فى هذه اللحظات إلى مرحلة اللاعودة، ويبدو من المستحيل حلها، وأصبح خوان لابورتا رئيس النادى عاجزا عن إيجاد حلول لهذه الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ميسي، سوف يتطلب من النادى إضعاف الفريق وتقليل التنافسية، من خلال بيع عدد من نجوم الفريق فى الفترة المقبلة حال رغبتهم فى تجديد عققد نجم الفريق، خاصة وأن الأمور ستزداد صعوبة فى حال رفض النادى إتفاق رابطة الليجا مع صندوق Cvc.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، قد أكدت أن خورخي ميسي والد لاعب برشلونة وصل إلى مدينة برشلونة صباح اليوم استعدادًا للاجتماع مع إدارة النادي الكتالوني في الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

أضافت الصحيفة أن ميسي اتفق بالفعل مع مسؤولي نادي برشلونة على تجديد عقده لمدة 5 مواسم مقبلة مع تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 50% في العقد الجديد.

وتابعت ومن المتوقع أن يحسم برشلونة تجديد عقد ميسي الأسبوع المقبل من أجل الانضمام إلى تدريبات النادي الكتالوني تحت قيادة رونالد كومان استعدادًا للموسم المقبل.