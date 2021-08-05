جامعة عين شمس تعلن حقن أول حالتين بمرض ضمور العضلات الشوكي

أعلنت جامعة عين شمس، حقن أول حالتين للطفلتين نغم محمد سلامة من محافظة البحيرة و التي ستكمل عامها الثاني بعد أسبوعين و الطفلة لمى عيد علي من محافظة الفيوم و عمرها 10 أشهر، بمركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب والذي تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة.

جاء ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها مصر على مستوى العالم، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية.

وقام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بعملية حقن الطفلين بالدواء الأعلى سعراً في العالم .

و أعرب المتيني، عن فخره بمشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، مؤكدا كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي و المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها أطباء المستشفى التخصصي بحقن أطفال مرضى بضمور العضلات الشوكي، حيث سبقتها حالتين تم حقنهما بهذا الدواء الذي يعد العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط.

وأضاف أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشئت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية.وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية ، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.