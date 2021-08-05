الأرصاد: فرص لسقوط أمطار وعواصف ورياح من الغد حتى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه بداية من غد الجمعة حتى السبت المقبل، ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.





كما أشارت الهيئة فى بيان لها، إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع عواصف رعدية أحيانا على أقصى جنوب البلاد عند رأس حدربة وأبورماد وحلايب وشلاتين. كما تسقط أمطار خفيفة مع عواصف رعدية أحيانا على أبوسمبل خلال الفترة المقبلة، مع هبوب رياح مثيرة للغبار تكون شديده على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، كما لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية من محافظة أسوان حتى السواحل الشمالية حتى الآن.

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